Festnahme in Regensburg: 37-jähriger bedroht Zeugin mit Messer nach Ladendiebstahl
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Festnahme in Regensburg: 37-jähriger bedroht Zeugin mit Messer nach Ladendiebstahl

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 19. Januar 2026 kam es in Regensburg zu einem räuberischen Ladendiebstahl, bei dem ein 37-jähriger Mann festgenommen wurde. Der Vorfall ereignete sich in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt, wo der Tatverdächtige Parfüm im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrags entwendete.

Flucht und Drohung mit einem Messer

Eine Ladendetektivin beobachtete den 37-jährigen Deutsch-Kasachen dabei, wie er mehrere Parfüms in seinen Rucksack steckte und die Filiale mit der unbezahlten Ware verließ. Als sie ihn zur Rede stellte, kam es zu einem Gerangel. Der Detektivin gelang es, den Rucksack zu entreißen, woraufhin der Verdächtige ohne die Beute flüchtete. Am Vier-Eimer-Platz bedrohte er die Detektivin mit einem Messer und setzte seine Flucht fort. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Festnahme und Haftbefehl

Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Flüchtige zunächst nicht aufgegriffen werden. Einige Stunden später gelang es jedoch, den 37-Jährigen im Norden von Regensburg zu fassen. Er wurde noch am selben Tag aufgrund eines bestehenden Haftbefehls in einem anderen Fall in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Die Kriminalpolizei Regensburg setzt die Ermittlungen fort.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

