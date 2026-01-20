Demonstration in Ansbach: Verkehrsbehinderungen am Dienstag erwartet

Am Dienstag, den 20. Januar 2026, wird in Ansbach eine kurzfristig angemeldete Demonstration mit Umzug stattfinden. Verkehrsteilnehmer sollten sich auf mögliche Beeinträchtigungen im Stadtgebiet einstellen.

Route der Demonstration

Die Demonstration wird zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr die folgende Route abdecken: Schlossplatz, Promenade, Maximilianstraße, Turnitzstraße, Bahnhofstraße und Bischoff-Meiser-Straße.

Beeinträchtigungen im Straßenverkehr

Entlang der genannten Route kann es zu Straßensperrungen und entsprechenden Verkehrsstörungen kommen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Anweisungen der vor Ort eingesetzten Polizeibeamten zu befolgen und den Bereich während der Demonstrationszeiten möglichst zu umfahren.