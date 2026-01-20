Frontalzusammenstoß auf Staatsstraße 2191: Eine Schwerverletzte und Vollsperrung bei Lettenreuth

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Nachmittag auf der Staatsstraße 2191 zwischen Lettenreuth und Weidhausen bei Coburg. Eine der Unfallbeteiligten erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Straße ist aktuell vollständig gesperrt.

Frontalzusammenstoß zwischen Mercedes und Citroen

Aus bisher ungeklärter Ursache stießen zwei Fahrzeuge, ein Mercedes und ein Citroen, auf der ST2191 frontal zusammen. Die 57-jährige Fahrerin des Citroen wurde durch die Kollision in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der lokalen Feuerwehr und des Rettungsdienstes befreiten sie aus dem Wagen. Anschließend wurde sie von einem Rettungshubschrauber mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen.

Verletzungen beider Fahrer

Der 57 Jahre alte Fahrer des Mercedes erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls im Krankenhaus behandelt.

Untersuchung durch Polizei und Gutachter

Die Polizeibeamten der Inspektion Lichtenfels sind mit der Unfallaufnahme beschäftigt. Zusätzlich unterstützt ein Unfallsachverständiger im Auftrag der Staatsanwaltschaft Coburg die Ermittlungen. Während der Unfallaufnahme bleibt die Staatsstraße im betroffenen Bereich komplett gesperrt, mit einer örtlichen Umleitung.