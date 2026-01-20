Newsletter
type here...
Frontalzusammenstoß auf Staatsstraße 2191: Eine Schwerverletzte und Vollsperrung bei Lettenreuth
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Frontalzusammenstoß auf Staatsstraße 2191: Eine Schwerverletzte und Vollsperrung bei Lettenreuth

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Nachmittag auf der Staatsstraße 2191 zwischen Lettenreuth und Weidhausen bei Coburg. Eine der Unfallbeteiligten erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Straße ist aktuell vollständig gesperrt.

Frontalzusammenstoß zwischen Mercedes und Citroen

Aus bisher ungeklärter Ursache stießen zwei Fahrzeuge, ein Mercedes und ein Citroen, auf der ST2191 frontal zusammen. Die 57-jährige Fahrerin des Citroen wurde durch die Kollision in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der lokalen Feuerwehr und des Rettungsdienstes befreiten sie aus dem Wagen. Anschließend wurde sie von einem Rettungshubschrauber mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen.

Verletzungen beider Fahrer

Der 57 Jahre alte Fahrer des Mercedes erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls im Krankenhaus behandelt.

Untersuchung durch Polizei und Gutachter

Die Polizeibeamten der Inspektion Lichtenfels sind mit der Unfallaufnahme beschäftigt. Zusätzlich unterstützt ein Unfallsachverständiger im Auftrag der Staatsanwaltschaft Coburg die Ermittlungen. Während der Unfallaufnahme bleibt die Staatsstraße im betroffenen Bereich komplett gesperrt, mit einer örtlichen Umleitung.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Raubüberfall an Straßenbahnhaltestelle in Augsburg: 25-Jähriger leicht verletzt

0
In der Nacht von Samstag, dem 17. Januar 2026,...
Augsburg Stadt

Die Geissens zu Gast in Augsburg: Auftritt bei Immobilienmesse und Besuch der WWK Arena

0
Augsburg – Prominenter Besuch in Augsburg: Robert und Carmen...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Vermisste 12-Jährige aus Kempten wohlbehalten gefunden und an Eltern übergeben

0
Die heute als vermisst gemeldete 12-jährige aus Kempten (Allgäu)...
Polizei & Co

Messerangriff in Augsburg: Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen 26-Jährigen erlassen

0
Augsburg - Am Donnerstag, den 15. Januar 2026, kam...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 19.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel