Jugendliche bedrohen 16-Jährigen mit Waffe und rauben Bargeld in Hof

Am frühen Montagabend wurde ein 16-Jähriger in Hof Opfer eines Raubüberfalls. Zwei Jugendliche bedrohten den jungen Mann mit einer Schusswaffe und erbeuteten Bargeld.

Bedrohung mit Schusswaffe und Gewaltanwendung

Der Vorfall ereignete sich gegen 18.20 Uhr im Bereich der Kreuzung Landwehrstraße/Sedanstraße. Zwei Jugendliche sprachen den 16-Jährigen an, und nach einem kurzen Gespräch zog einer der beiden eine mutmaßliche Schusswaffe. Der Jugendliche versuchte zu flüchten, wurde jedoch von den Tätern eingeholt und zu Boden geschlagen. Die Angreifer raubten ihm mehrere hundert Euro und flüchteten in Richtung Bahnhof.

Beschreibung der Täter

Das Opfer erlitt Kopfverletzungen und musste medizinisch versorgt werden. Die beiden gesuchten Täter werden als Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren, mit ausländischem Akzent, beschrieben. Einer von ihnen soll etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und in einer dunklen Sportjacke bekleidet gewesen sein. Zum zweiten Täter liegen keine genaueren Angaben vor.

Polizei sucht Zeugen

Ob es sich bei der verwendeten Schusswaffe um eine echte Waffe handelte, ist unklar, da nicht geschossen wurde. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen blieb die Suche der Polizei bisher erfolglos. Die Kriminalpolizei Hof hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.