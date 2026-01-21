Augsburg: Autofahrer unter Drogeneinfluss gestoppt – Polizei ermittelt

Ein Vorfall auf der Ulmer Straße in Augsburg sorgt für Aufsehen: Am frühen Mittwochmorgen des 21. Januar 2026 bemerkte eine Polizeistreife bei einer Kontrolle drogentypisches Verhalten eines 48-jährigen Autofahrers.

Drogenvortest positiv auf Kokain

Bei der Überprüfung um 03:30 Uhr bestätigte ein Drogenvortest den Verdacht der Beamten. Der Test verlief positiv auf Kokain, was unverzüglich Maßnahmen der Polizei nach sich zog.

Fahrverbot und laufende Ermittlungen

Die Polizisten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, sicherten den Autoschlüssel und ordneten eine Blutentnahme an. Der 48-jährige rumänische Staatsbürger sieht sich nun Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegenüber.