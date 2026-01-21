Newsletter
Fahrradfahrer in Augsburg wegen Alkoholfahrt gestoppt: Ein Promille im Atemtest festgestellt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Fahrradfahrer in Augsburg wegen Alkoholfahrt gestoppt: Ein Promille im Atemtest festgestellt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Mittwoch, den 21. Januar 2026, geriet ein 25-jähriger Radfahrer in Göggingen ins Visier der Polizei, da er offenbar unter Alkoholeinfluss die Imhofstraße entlangfuhr.

Polizeikontrolle deckt Alkoholkonsum auf

Gegen Mitternacht kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung den Mann, nachdem seine auffällige Fahrweise aufgefallen war. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwas mehr als einem Promille.

Konsequenzen für den Radfahrer

Die Polizisten verhinderten daraufhin die Weiterfahrt des 25-Jährigen und ordneten eine Blutentnahme an. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den deutschen Staatsbürger.

Neueste Artikel