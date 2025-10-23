Newsletter
Donnerstag, Oktober 23, 2025
10.8 C
London
type here...
Subscribe
Hundebiss im Siebentischwald: Polizei sucht aggressive Hundehalterin nach Angriff auf Spaziergängerin
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Hundebiss im Siebentischwald: Polizei sucht aggressive Hundehalterin nach Angriff auf Spaziergängerin

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Mittwoch, den 22. Oktober 2025, ereignete sich im Siebentischwald ein Vorfall, bei dem eine Spaziergängerin von einem Hund gebissen wurde. Die aggressive Reaktion der Hundehalterin führte zu weiteren Eskalationen.

Unvermittelter Hundebiss im Siebentischwald

Eine 68-jährige Frau war gegen 15.45 Uhr im Siebentischwald unterwegs, als sie im Vorbeigehen unerwartet von einem Hund gebissen wurde. Die Hundehalterin verhielt sich daraufhin uneinsichtig und ging schließlich auf die verletzte Frau los.

Aggression führt zu Flucht der Hundehalterin

Die Situation eskalierte, und als die Frau um Hilfe schrie, ergriff die Hundehalterin die Flucht. Aufgrund der Umstände konnte ein Austausch der Personalien nicht erfolgen.

Polizei bittet um Mithilfe

Die zuständigen Behörden ermitteln nun wegen Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zur Identität der Hundehalterin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großeinsatz der Polizei in Erding: Verkehrssperren auf der Hohenlindener Straße

0
Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in Erding im Bereich...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Polizeieinsatz in Erding: Missverständnis bei Bundeswehrübung führt zu Schussabgabe und Verletztem

0
Eine Person mit Langwaffe wurde heute gegen 17:00 Uhr in Altenerding gemeldet, was einen großen Polizeieinsatz auslöste. Die Einsatzzentrale schickte starke Kräfte in die Hohenlindener Straße.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Verkehrsunfall auf Kreisstraße: Zwei Schwerverletzte nach Pkw-Überschlag bei Mattsies

0
Am Mittwochnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Mattsies und Mindelheim. Eine 21-jährige Deutsche verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und verließ die Fahrbahn. Der PKW überschlug sich daraufhin mehrfach, wie unabhängige Zeugen berichteten.

Neueste Artikel