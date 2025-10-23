Hundebiss im Siebentischwald: Polizei sucht aggressive Hundehalterin nach Angriff auf Spaziergängerin

Augsburg – Am Mittwoch, den 22. Oktober 2025, ereignete sich im Siebentischwald ein Vorfall, bei dem eine Spaziergängerin von einem Hund gebissen wurde. Die aggressive Reaktion der Hundehalterin führte zu weiteren Eskalationen.

Unvermittelter Hundebiss im Siebentischwald

Eine 68-jährige Frau war gegen 15.45 Uhr im Siebentischwald unterwegs, als sie im Vorbeigehen unerwartet von einem Hund gebissen wurde. Die Hundehalterin verhielt sich daraufhin uneinsichtig und ging schließlich auf die verletzte Frau los.

Aggression führt zu Flucht der Hundehalterin

Die Situation eskalierte, und als die Frau um Hilfe schrie, ergriff die Hundehalterin die Flucht. Aufgrund der Umstände konnte ein Austausch der Personalien nicht erfolgen.

Polizei bittet um Mithilfe

Die zuständigen Behörden ermitteln nun wegen Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zur Identität der Hundehalterin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.