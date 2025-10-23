42-Jähriger wegen Diebstahls in Augsburger Supermarkt festgenommen

Augsburg (ots) – Am Mittwoch, den 22. Oktober 2025, kam es in der Augsburger Innenstadt zu einem Diebstahl in einem Supermarkt in der Viktoriastraße. Ein 42-jähriger Mann verließ gegen 08:30 Uhr den Kassenbereich des Geschäfts, ohne die Waren zu bezahlen.

Fahndung führt zu Festnahme

Ein aufmerksamer Mitarbeiter beobachtete den Vorfall und alarmierte umgehend die Polizei. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 42-Jährige im nahegelegenen Umfeld vorläufig festgenommen werden. Die Einsatzkräfte führten ihn anschließend einer erkennungsdienstlichen Behandlung zu.

Freilassung nach polizeilichen Maßnahmen

Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Diebstahls ermittelt. Der Beschuldigte ist im Besitz der polnischen Staatsangehörigkeit.