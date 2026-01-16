Newsletter
Bewaffneter Raubüberfall in Augsburger Geschäft: Kassier leicht verletzt, Täter flüchten ohne Beute
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Donnerstag (15. Januar 2026) ereignete sich ein Raubüberfall in einem Geschäft in der Ulmer Straße im Stadtteil Oberhausen. Drei unbekannte Täter bedrohten einen Kassierer mit einem Messer.

Überfall in Oberhausen: Kassierer mit Messer bedroht

Gegen 17:50 Uhr betraten zwei der Täter das Geschäft und forderten Bargeld von dem 66-jährigen Kassierer. Mit einem Messer bedrohten sie den Mann, während ein dritter Täter draußen wartete. Es kam zu einem Gerangel, bei dem der Kassierer leicht verletzt wurde. Dennoch gab es keine Geldübergabe.

Täter fliehen mit Beute

Einer der Täter entwendete Tabakwaren, wobei der Schaden im unteren zweistelligen Bereich liegt. Die Täter flüchteten, und eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Raubes und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

