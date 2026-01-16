88-Jähriger in Augsburg vor Telefonbetrug durch falsche Polizistin bewahrt

Ein 88-jähriger Mann aus Augsburg ist Opfer eines versuchten Betrugs geworden. Am Donnerstag, den 15. Januar 2026, erhielt er einen Anruf von einer Frau, die sich als Polizeibeamtin ausgab. Diese teilte ihm gegen 14:30 Uhr mit, dass seine Tochter einen Unfall verursacht habe und er daher eine Kaution im mittleren fünfstelligen Eurobereich bei Gericht hinterlegen solle.

Justizbeamte verhindern Betrugsfall

Der Senior begab sich daraufhin in Eigeninitiative mit dem geforderten Geldbetrag zum Amtsgericht Augsburg. Dort erkannten die Justizbeamten den Betrugsversuch, informierten die Polizei und bewahrten den Mann somit vor einem erheblichen finanziellen Verlust. Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchten Betrugs aufgenommen.

Präventionskampagne #NMMO der Polizei

Die Bayerische Polizei warnt vor sogenannten Schockanrufen, bei denen Täter gezielt Seniorinnen und Senioren durch manipulative Maschen dazu bringen, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Polizei ältere Menschen besser vor Telefonbetrügern schützen.

Tipps zum Schutz vor Betrug

Die Polizei gibt folgende Tipps, um sich zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen Sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links: