Brand in Kaufbeurer Asylbewerberheim: 120.000 Euro Schaden, 40 Personen evakuiert

Am 05.03.2026 gegen 15.30 Uhr brach in einem Asylbewerberheim in Kaufbeuren ein Brand aus. Auslöser war eine Kochunfall im vierten Obergeschoss, verursacht durch eine 29-jährige Frau aus Somalia. Der von ihrem Herd ausgehende Rauch veranlasste sie, gemeinsam mit ihren Kindern die Wohnung zu verlassen. Daraufhin warnte sie ihre Nachbarn und setzte einen Notruf ab.

Feuerwehr im Großeinsatz

Die Feuerwehr Kaufbeuren war mit 50 Einsatzkräften im Einsatz und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Dennoch blieb ein beachtlicher Sachschaden an den Wohnungen sowie dem Gebäude zurück, der auf etwa 120.000 Euro geschätzt wird.

Evakuierung und Unterbringung

Insgesamt 40 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen und wurden vorübergehend anderswo untergebracht. Vor Ort waren auch Vertreter der Regierung von Schwaben sowie der Oberbürgermeister von Kaufbeuren, Bosse.

Klarstellung der Brandursache

Die Kriminalpolizei Kaufbeuren hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und geht derzeit von fahrlässigem Handeln aus.