Auseinandersetzung in Augsburg-Oberhausen: Zwei Männer schlagen 48-Jährigen – Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Augsburg – Am Donnerstag, den 20. November 2025, ereignete sich in der Biberbachstraße in Oberhausen ein Vorfall, bei dem drei Personen in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt wurden. Gegen 18:00 Uhr trafen zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 23 Jahren auf einen 48-Jährigen, was zunächst in einen verbalen Streit ausartete.

Schlägerei zwischen drei Personen

Der Streit eskalierte schnell, und laut Aussagen der Polizei begannen die beiden Tatverdächtigen schließlich, auf den 48-Jährigen einzuschlagen. Die Polizei wurde umgehend verständigt und dokumentierte den Vorfall. Der geschädigte Mann erlitt leichte Verletzungen.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Der Vorfall wird nun von der Polizei unter dem Verdacht der gefährlichen Körperverletzung untersucht. Der jüngere Tatverdächtige besitzt die mazedonische Staatsangehörigkeit, während sowohl der ältere Tatverdächtige als auch das Opfer bulgarische Staatsbürger sind.