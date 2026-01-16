Newsletter
Polizeihubschrauber retten Vermisste im winterlichen Münchner Umland
Bayerische Bereitschaftspolizei
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizeihubschrauber retten Vermisste im winterlichen Münchner Umland

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die Polizeihubschrauberstaffel Bayern verzeichnet in dem noch jungen Jahr 2026 bereits mehrere bemerkenswerte Einsätze. Neben den klassischen Polizeiaufgaben sind die Einsatzkräfte zunehmend auch für Rettungsmissionen im Einsatz, die von Vermisstensuchen im Flachland bis zu Rettungen im alpinen Gelände reichen.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten der Polizeihubschrauber

Die hochmodernen Hubschrauber der bayerischen Polizei sind optimal für eine Vielzahl von Einsätzen ausgestattet. Dazu gehört auch die Möglichkeit, verletzte Personen zu transportieren, was gerade bei Rettungseinsätzen von entscheidender Bedeutung ist.

Winterliche Gefahren im Münchner Umland

In diesem Winter wurde die Vielseitigkeit der Polizeihubschrauber im Münchner Umland besonders unter Beweis gestellt. Bei zwei verschiedenen Einsätzen wurden vermisste Personen erfolgreich gerettet. Ein Mann, der von seiner Lebensgefährtin als vermisst gemeldet worden war, wurde orientierungslos in einem Feld bei Kirchheim entdeckt. Nur zwei Stunden später konnte ein älterer Herr in Vaterstetten, ebenfalls bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt, gerettet werden.

Neueste Artikel