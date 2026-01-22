EHC Königsbrunn vor letztem Vorrunden-Wochenende

Für den EHC Königsbrunn stehen am kommenden Wochenende die letzten beiden Vorrundenspiele der Saison 2025/2026 auf dem Programm. Zunächst empfangen die Brunnenstädter am Freitagabend den ESV Burgau, ehe am Sonntag das Auswärtsspiel beim VfE Ulm/Neu-Ulm folgt.

Am Freitag (20 Uhr) gastieren die „Eisbären“ des ESV Burgau in der Pharmpur EISARENA. Die Burgauer galten zu Saisonbeginn lange als Schlusslicht der Bayernliga, haben sich jedoch im Verlauf der Spielzeit deutlich stabilisiert. Mit Siegen gegen Waldkraiburg, Amberg und Ulm konnte die Mannschaft die rote Laterne abgeben. Zuletzt setzte es allerdings Niederlagen gegen Landsberg und Geretsried.

Offensiv verfügt Burgau über gefährliche Akteure. Top-Scorer ist der Tscheche David Ballner mit 37 Punkten aus 27 Spielen, gefolgt vom Italiener Andreas Wiesler. Zusätzlich verstärkte sich der ESV kürzlich mit dem finnischen Kontingentspieler Mikko-Matti Paakkola. Trotz des klaren 7:2-Hinspielsiegs ist der EHC Königsbrunn daher gewarnt, den Gegner nicht zu unterschätzen.

Schwere Auswärtsaufgabe bei den Devils

Am Sonntag (18 Uhr) treten die Brunnenstädter bei den „Devils“ des VfE Ulm/Neu-Ulm an. Ulm ist im Saisonverlauf vom zweiten auf den neunten Tabellenplatz zurückgefallen, steht aber sicher in den Pre-Play-offs und hat noch Chancen auf Rang sechs und damit die direkte Play-off-Qualifikation.

Angeführt wird das Team von Top-Scorer Bohumil Slavicek, der in 28 Spielen starke 54 Punkte erzielte. Weitere Offensivgefahr geht von Bernad Jakub, Dominik Synek und Martin Podesva aus. Defensiv musste Ulm jedoch häufig auf Leistungsträger Simon Klingler verzichten. Für das Auswärtsspiel bietet der EHC Königsbrunn einen Fanbus an, die Fahrt kostet inklusive Freigetränk 15 Euro.

Blick auf die Tabellenspitze

Der EHC Königsbrunn geht als Tabellenzweiter in das letzte Vorrunden-Wochenende und hat noch Chancen auf den ersten Platz. Für den möglichen Gewinn des Vorrundenmeistertitels in der Bayernliga sind die Brunnenstädter allerdings auf Schützenhilfe angewiesen, da Spitzenreiter Schweinfurt derzeit einen Punkt Vorsprung hält.

