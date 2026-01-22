type here...
Grenzpolizei entdeckt über 10 Kilogramm Haschisch bei Kontrolle auf A8 bei Weyarn – 52-jähriger in Haft
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwochnachmittag, den 21. Januar 2026, führten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Raubling auf der Autobahn A8 bei Weyarn eine Kontrolle durch, bei der sie mehrere Kilogramm Betäubungsmittel sicherten. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft sowie die Kriminalpolizeistation Miesbach haben die Ermittlungen aufgenommen.

Erfolgreiche Kontrolle auf der A8

Um 14.20 Uhr am Mittwoch kontrollierten Polizisten einen schwarzen Renault, der von München in Richtung Salzburg unterwegs war. Die Beamten der Grenzpolizeiinspektion Raubling bewiesen den richtigen Riecher und beschlagnahmten dabei über 10 Kilogramm Haschisch.

Verdacht auf Drogenhandel

Der 52-jährige Fahrer aus Baden-Württemberg wurde unter dem Verdacht des Handeltreibens mit Cannabis vorläufig in Gewahrsam genommen. Die ersten polizeilichen Maßnahmen wurden durch die Beamten der Grenzpolizeiinspektion Raubling durchgeführt.

Ermittlungen und Untersuchungshaft

Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II übernahm die Rauschgifteinsatzgruppe der Kriminalpolizeistation Miesbach die weiteren Ermittlungen. Aufgrund der Beweislage beantragte die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den kosovarischen Tatverdächtigen. Der Mann wurde am Donnerstag, den 22. Januar 2026, dem zuständigen Richter vorgeführt und nach dem Erlass eines Untersuchungshaftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

