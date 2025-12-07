Alkoholisierter Fahrer verursacht schweren Unfall in Augsburger Innenstadt: 100.000 Euro Schaden

Augsburg – In der Innenstadt von Augsburg ereignete sich am Freitag, dem 5. Dezember 2025, ein schwerer Verkehrsunfall, verursacht durch einen alkoholisierten Fahrer. Der Unfall sorgte für hohen Sachschaden.

BMW kollidiert mit Baum und Verkehrsschildern

Gegen 20:00 Uhr war ein 25-jähriger Mann mit einem BMW unterwegs, als er aus bisher unbekannten Gründen in der Lechhauser Straße in Höhe der Hausnummer 14 die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Unfall setzte sich fort, indem das Fahrzeug mehrere weitere Bäume, Verkehrszeichen und die Straßenbeleuchtung rammte. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Alkoholisierung und mögliche Drogeneinwirkung festgestellt

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Zudem besteht der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. An dem BMW entstand ein Totalschaden, geschätzt auf über 100.000 Euro.

Feuerwehreinsatz und rechtliche Maßnahmen

Die Feuerwehr musste hinzugezogen werden, um ein Straßenschild zu entfernen, das auf die Straße ragte. Die Polizei ermittelt nun gegen den 25-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.