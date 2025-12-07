Newsletter
Sonntag, Dezember 7, 2025
10.9 C
London
type here...
Subscribe
Verkehrsunfall in der Augsburger Innenstadt: Krampfanfall führt zu Karambolage mit mehreren Verletzten
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Verkehrsunfall in der Augsburger Innenstadt: Krampfanfall führt zu Karambolage mit mehreren Verletzten

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstag, den 06. Dezember 2025, kam es in der Augsburger Innenstadt zu einem Verkehrsunfall. Der Vorfall ereignete sich in der Grottenau und wurde offenbar durch einen Krampfanfall des Unfallverursachers ausgelöst. Mehrere Personen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Unfallhergang in der Grottenau

Gegen 14.00 Uhr stand ein 54-jähriger Mann mit seinem Auto an einer Kreuzung in der Grottenau. Während er auf grünes Licht wartete, erlitt er anscheinend einen Krampfanfall, der dazu führte, dass er unkontrolliert in den Kreuzungsbereich einfuhr. Dort kollidierte er mit zwei anderen Fahrzeugen, wobei eines der Fahrzeuge noch ein weiteres Auto rammte.

Verletzte und Sachschaden

Der 54-Jährige war zunächst bewusstlos und wurde von Ersthelfern versorgt, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Insgesamt erlitten drei weitere Personen leichte Verletzungen und mussten ebenfalls medizinisch behandelt werden. Drei der beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, während ein weiteres fahrbereit blieb. Der Kreuzungsbereich war nur kurzzeitig gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Weitere Ermittlungen

Die Polizei untersucht nun die genauen Umstände des Unfalls, um weitere Details herauszufinden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

Messer-Attacke in Ingolstadt: Frau vor den Augen ihrer Söhne getötet

0
In Ingolstadt kam es am Freitagabend zu einer schweren...
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Messerattacke in Ingolstadt: Frau von Ex-Partner erstochen, Ermittlungen laufen

0
INGOLSTADT, 06.12.2025. In Ingolstadt ereignete sich am Abend des...
Technik & Gadgets

Poller-Pumper: Augsburger Lehrer entwickelt Spiel zum Poller-Chaos am Christkindlesmarkt

0
In Augsburg sorgt der Christkindlesmarkt aktuell nicht nur für...
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Polizei & Co

Kreis Lindau | Großeinsatz am Bahnhof Hergatz – und plötzlich kommt der Nikolaus

0
Am Freitagabend kam es gegen 19:50 Uhr zu...

Neueste Artikel