Verkehrsunfall in der Augsburger Innenstadt: Krampfanfall führt zu Karambolage mit mehreren Verletzten

Am Samstag, den 06. Dezember 2025, kam es in der Augsburger Innenstadt zu einem Verkehrsunfall. Der Vorfall ereignete sich in der Grottenau und wurde offenbar durch einen Krampfanfall des Unfallverursachers ausgelöst. Mehrere Personen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Unfallhergang in der Grottenau

Gegen 14.00 Uhr stand ein 54-jähriger Mann mit seinem Auto an einer Kreuzung in der Grottenau. Während er auf grünes Licht wartete, erlitt er anscheinend einen Krampfanfall, der dazu führte, dass er unkontrolliert in den Kreuzungsbereich einfuhr. Dort kollidierte er mit zwei anderen Fahrzeugen, wobei eines der Fahrzeuge noch ein weiteres Auto rammte.

Verletzte und Sachschaden

Der 54-Jährige war zunächst bewusstlos und wurde von Ersthelfern versorgt, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Insgesamt erlitten drei weitere Personen leichte Verletzungen und mussten ebenfalls medizinisch behandelt werden. Drei der beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, während ein weiteres fahrbereit blieb. Der Kreuzungsbereich war nur kurzzeitig gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Weitere Ermittlungen

Die Polizei untersucht nun die genauen Umstände des Unfalls, um weitere Details herauszufinden.