Newsletter
Sonntag, Dezember 7, 2025
10.9 C
London
type here...
Subscribe
34-Jähriger Schweizer löst Brandalarm in Augsburger Lokal aus: Polizei ermittelt wegen Missbrauchs von Notrufen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

34-Jähriger Schweizer löst Brandalarm in Augsburger Lokal aus: Polizei ermittelt wegen Missbrauchs von Notrufen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitagabend, den 5. Dezember 2025, kam es in einem Lokal am Augsburger Rathausplatz zu einem Vorfall, bei dem die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde. Ein 34-jähriger Mann schlug gegen 22.00 Uhr den Feuermelder ein, nachdem er und eine größere, offenbar alkoholisierte Personengruppe aus dem Lokal verwiesen worden waren.

Brandmeldealarm durch Verärgerung ausgelöst

Die Gruppe fiel durch ihren Alkoholkonsum negativ auf, was zum Ausschluss aus dem Lokal führte. Der beschuldigte 34-Jährige zeigte sich daraufhin so verärgert, dass er den Brandalarm aktivierte, was einen Einsatz der Feuerwehr zur Folge hatte. Diese rückte unverzüglich mit einem Löschzug an.

Polizei stoppt den Verdächtigen in der Nähe

Nach Bekanntwerden der Vorfallhintergründe nahm die Polizei die Fahndung auf und konnte den Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts festnehmen. Der Mann, ein schweizerischer Staatsangehöriger, musste eine Kaution von 2.000 Euro hinterlegen, da er seinen Wohnsitz im Ausland hat.

Ermittlungen eingeleitet

Der 34-Jährige sieht sich nun Ermittlungen aufgrund des Missbrauchs von Notrufen sowie wegen Sachbeschädigung gegenüber. Der Vorfall sorgt derzeit für Schlagzeilen in der Region.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

Messer-Attacke in Ingolstadt: Frau vor den Augen ihrer Söhne getötet

0
In Ingolstadt kam es am Freitagabend zu einer schweren...
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Messerattacke in Ingolstadt: Frau von Ex-Partner erstochen, Ermittlungen laufen

0
INGOLSTADT, 06.12.2025. In Ingolstadt ereignete sich am Abend des...
Technik & Gadgets

Poller-Pumper: Augsburger Lehrer entwickelt Spiel zum Poller-Chaos am Christkindlesmarkt

0
In Augsburg sorgt der Christkindlesmarkt aktuell nicht nur für...
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Polizei & Co

Kreis Lindau | Großeinsatz am Bahnhof Hergatz – und plötzlich kommt der Nikolaus

0
Am Freitagabend kam es gegen 19:50 Uhr zu...

Neueste Artikel