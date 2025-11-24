Newsletter
46-Jährige unter Alkoholeinfluss und mit Drogen in Augsburg gestoppt: Polizei sucht Zeugen für ungeklärte Unfälle
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

46-Jährige unter Alkoholeinfluss und mit Drogen in Augsburg gestoppt: Polizei sucht Zeugen für ungeklärte Unfälle

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Eine 46-jährige Autofahrerin wurde am Sonntagabend, den 23. November 2025, unter dem Einfluss von Alkohol in Oberhausen, Augsburg, gestoppt. Die Frau war mit ihrem Fahrzeug auf der Donauwörther Straße unterwegs, als die Polizei sie gegen 23:45 Uhr kontrollierte.

Alkoholtest und Drogenfund

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten zudem diverse Drogen. Konsequenterweise untersagten sie der Frau die Weiterfahrt und konfiszierten den Autoschlüssel sowie den Führerschein. Um den genauen Alkoholwert festzustellen, ordnete die Polizei eine Blutentnahme an.

Unfallschäden und Ermittlung

Das Auto der 46-Jährigen wies Unfallschäden auf, jedoch konnte bisher kein Unfall zugeordnet werden. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet deshalb Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden. Die Frau wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Außerdem wird geprüft, ob sie während der Fahrt unter Drogeneinfluss stand. Die 46-Jährige besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

