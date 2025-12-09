Newsletter
Dienstag, Dezember 9, 2025
Mann wegen Sexualdelikt in Augsburg festgenommen – Polizei sucht Zeugin mit Hund
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In der Haunstetter Straße kam es am Montagabend (08.12.2025) zu einem Vorfall, bei dem ein 35-jähriger Mann eine Frau belästigte.

Details des Vorfalls

Gegen 19:00 Uhr sprach der Mann eine 31-jährige Frau an, die daraufhin die Straßenseite wechselte. Eine bislang unbekannte Frau sprach die 31-Jährige an und erklärte, dass der Mann sie zuvor unsittlich berührt und verbal belästigt habe. Die 31-Jährige alarmierte die Polizei, die den mutmaßlichen Täter wenig später festnahm.

Polizei sucht Zeugen

Die unbekannte Frau hatte sich vor dem Eintreffen der Polizei entfernt. Sie wird wie folgt beschrieben: weiblich, schulterlange Haare, 35-40 Jahre alt, trug eine Mütze und führte einen Hund mit.

Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines Sexualdelikts gegen den 35-jährigen Tatverdächtigen, der die eritreische Staatsangehörigkeit besitzt, aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

