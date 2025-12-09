Presse Augsburg-Geschenktipp mit Verlosung | Weihnachtliche Geschenktipps für kleine und große Spielefans

Anzeige | Wenn draußen erste Schneeflocken fallen und Plätzchenduft durch die Häuser zieht, beginnt die gemütliche Zeit des Jahres – und damit auch die Suche nach den passenden Geschenken. Spiele gehören längst zu den Klassikern im Adventskalender oder Nikolausstiefel und natürlich unter dem Weihnachtsbaum: Sie bringen Familien zusammen, sorgen für gute Laune und schaffen gemeinsame Erinnerungen bei Groß und Klein. Weihnachtliche neue Editionen beliebter Spiele-Klassiker des norddeutschen Spieleverlags DENKRIESEN sorgen dabei ebenso für leuchtende Augen an den Weihnachtstagen wie spannende Neuerscheinungen bekannter Autoren.

Stadt Land Vollpfosten – Das Brettspiel | Christmas Edition inkl. Classic Erweiterung (Brettspiel, ab 8 Jahren, UVP 29,99 Euro): Über 700 kreative Kategorien versprechen ein turbulentes Weihnachtsduell. In Teams wetteifern Spieler:innen um die schnellsten Begriffe, während Buchstabenwürfel und Aktionsfelder für zusätzliche Spannung sorgen. Mit der beiliegenden Classic-Erweiterung bietet das Spiel noch mehr Abwechslung und Familienspaß.

Zum Spiel

Stadt Land Vollpfosten – Christmas Edition (DinA4-Spielblock, ab 12 Jahren, UVP 12,99 Euro): Die weihnachtliche Edition des Kultspiels rund ums Thema Weihnachten. 26 kreative und lustige Kategorien sorgen für ein unvergessliches Weihnachtsfest mit Familie und Freunden – einfach auspacken, losspielen und Spaß haben.

Zum Spiel

Stadt Land Vollpfosten – Levels | Christmas Edition (Kartenspiel mit Würfel, ab 8 Jahren, UVP 14,99 Euro): Vier Schwierigkeitsstufen, 60 Spielkarten und ein 28-seitiger Buchstabenwürfel bringen frischen Wind in den Spieleklassiker. Wer die Pyramide zuerst ablegt, gewinnt – Tempo, Kreativität und gute Nerven sind gefragt.

Zum Spiel

Stadt Land Vollpfosten – Kartenspiel | Christmas Edition (Kartenspiel, ab 8 Jahren, UVP 21,99 Euro): Das kultige Kartenspiel in festlichem Gewand. 150 kreative Kategorien und 60 Buchstabenkarten sorgen für Tempo, Wortwitz und weihnachtliche Stimmung. Jokerkarten bringen zusätzlich Spannung ins Spiel – ideal für Familienrunden und Partys.

Zum Spiel

Stadt Land Vollpfosten – Extrem | Christmas Edition (Kartenspiel, ab 12 Jahren, UVP 21,99 Euro): Schneller, lauter, weihnachtlicher! Die actionreiche Variante des Klassikers fordert Kreativität und Reaktionsvermögen. Neue Kategorien und dynamische Spielrunden machen jeden Abend zur weihnachtlichen Challenge.

Zum Spiel

HANGMAN – Christmas Edition (Spielblock, ab 9 Jahren, UVP 10,99 Euro):

Beliebter Klassiker „Galgenmännchen“ als festliche Version im handlichen Format. Mit 160 winterlichen Begriffen und 80 Blatt voller Rätselspaß sind blitzschnelle Runden und viele Lacher garantiert – perfekt für zwischendurch oder den gemütlichen Familienabend.

Zum Spiel

Voll Verschätzt – Christmas Edition (DinA4-Spielblock, ab 12 Jahren, UVP 9,99 Euro): 350 weihnachtliche Schätzfragen aus den unterschiedlichsten Themenbereichen bringen selbst Profis ins Grübeln. Wissen ist hier Nebensache – entscheidend sind Bauchgefühl, Mut und Taktik. Jede Runde sorgt für Überraschungen, Lacher und kleine Revanchen.

Zum Spiel

Tatort Meer – Weihnachten in Gefahr (Krimispiel, ab 14 Jahren, UVP 19,99 Euro): Ein Schuss im Schneegestöber, Spuren am Strand, Alibis voller Widersprüche – der Weihnachtsmann steckt mitten in einem Kriminalfall. Das spannende Ermittlungsabenteuer entführt Spieler:innen auf die verschneite Vogelinsel, wo sie das Fest retten und den Täter überführen müssen.

Zum Spiel

Ob Familiennachmittag, Spieleabend oder Silvesterparty – DENKRIESEN liefert mit seinen Christmas-Editionen, Klassikern und Neuheiten eine bunte Auswahl an Spielen für jedes Alter und passende Geschenktipps pünktlich zum Fest.

Alle Spiele sind im Fachhandel oder online erhältlich.

Wir verlosen je 3x Stadt Land Vollpfosten – Christmas Edition und Stadt Land Vollpfosten – Kartenspiel | Christmas Edition

Wie können Sie gewinnen?

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen –> Zum Beitrag

3. Teil uns im Kommentar mit, welches der beiden Spiele du gerne gewinnen würdest

4. Vielleicht der glückliche Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis 14. Dezember 2025 um 21:00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Den Gewinner werden wir über Facebook benachrichtigen. Bitte prüfen Sie dazu auch regelmäßig den Ordner „Sonstige Nachrichten“ in Ihrem Posteingang. Zu unseren Teilnahmebedingungen gehts hier. Das Gewinnspiel wird von einem Gewinnspielpartner unterstützt.