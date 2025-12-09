Unbekannte Fahrer verursachen Sachschäden an geparkten Autos in Lechhausen – Polizei sucht Zeugen

In Augsburg-Lechhausen kam es in der ersten Dezemberwoche 2025 zu zwei Vorfällen, bei denen jeweils ein geparktes Auto beschädigt wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Unfallverursachern geben können.

Vorfall in der Robert-Bosch-Straße

Zwischen Montag, dem 1. Dezember 2025, 12:00 Uhr, und Samstag, dem 6. Dezember 2025, 13:30 Uhr, wurde in der Robert-Bosch-Straße ein geparkter silberner Renault Clio beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Fahrzeug beträgt circa 300 Euro.

Vorfall in der Kolbergstraße

Ein weiterer Unfall ereignete sich zwischen Mittwoch, dem 3. Dezember 2025, 18:30 Uhr, und Donnerstag, dem 4. Dezember 2025, 11:30 Uhr, in der Kolbergstraße. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines blauen Opel Adam beschädigt. Auch in diesem Fall entfernte sich der Täter unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost zu melden.