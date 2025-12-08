Newsletter
Unbekannte Frau nach Vorfall in Augsburger Straßenbahn gesucht: Polizei bittet um Zeugenhinweise
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Dienstag, den 2. Dezember 2025, ereignete sich ein Vorfall in einer Straßenbahn in Göggingen, bei dem eine bislang unbekannte Frau und ihre drei Kinder von einem Mann belästigt wurden.

Unangemeldete Annäherung in der Straßenbahn

Der 46-jährige Mann sprach die Frau ohne vorhergehenden Anlass an und berührte ihre Kinder an den Haaren und im Gesicht. Trotz der Aufforderung der Frau, dieses Verhalten zu unterlassen, setzte er sein Verhalten fort.

Reaktion und Zeugenaufruf

Die Frau entschied sich dazu, bei der nächsten Haltestelle mit ihren Kindern auszusteigen und sich zu entfernen. Ein Zeuge hat den gesamten Vorfall beobachtet. Die von ihm alarmierte Polizei traf kurz darauf ein und konnte den Mann kontrollieren.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd sucht weiterhin nach der unbekannten Frau und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel