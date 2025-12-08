Newsletter
Montag, Dezember 8, 2025
14.2 C
London
type here...
Subscribe
Unbekannte Täter erbeuten Bargeld bei Kiosk-Raub in Augsburger Innenstadt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unbekannte Täter erbeuten Bargeld bei Kiosk-Raub in Augsburger Innenstadt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntagabend, dem 7. Dezember 2025, ereignete sich in der Klinkertorstraße in Augsburg ein bewaffneter Raubüberfall auf einen Kiosk. Zwei bislang unbekannte Täter erbeuteten dabei Bargeld.

Überfall mit Messer im Kiosk

Gegen 21:00 Uhr betraten die zwei Unbekannten den Kiosk. Einer der Täter forderte unter Vorhalt eines Messers das Öffnen der Kasse. Die 23-jährige Kassiererin, die deutsche Staatsbürgerin ist, folgte der Forderung. Der Täter entnahm daraufhin Bargeld im hohen dreistelligen Bereich. Währenddessen blieb der zweite Täter im Eingangsbereich.

Flucht der Täter

Nach dem Überfall flüchteten die Täter in Richtung Heilig-Kreuz-Straße.

Personenbeschreibung der Täter

Die Polizei beschreibt die Täter wie folgt:

  • Person 1: Männlich, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen und einem weißen Logo auf dem linken Oberschenkel, schwarze Schuhe und eine weiße Maske im Gesicht.
  • Person 2: Männlich, komplett in Schwarz gekleidet, mit weißen Sportschuhen und dunklen Applikationen.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen schweren Raubes. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 bei der Kripo Augsburg zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Überrepräsentation syrischer und afghanischer Tatverdächtiger

0
Im Bundeslagebild "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" für das...
Polizei & Co

Auseinandersetzung am Augsburger Königsplatz: Zwei Verletzte und vier Männer wegen Körperverletzung ermittelt

0
Am Samstag, den 6. Dezember 2025, ereignete sich auf...
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...
Polizei & Co

Augsburg | Versuchtes Tötungsdelikt in Kriegshaber – Polizei sucht Zeugen

0
Kriegshaber – Am Freitagabend (05.12.2025) kam es in der...
Polizei & Co

Dasing | Tödlicher Unfall in Taiting: Fußgängerin wird von Auto erfasst und stirbt

0
Am Freitagnachmittag, den 06. Dezember 2025, kam es in...

Neueste Artikel