Unbekannte Täter erbeuten Bargeld bei Kiosk-Raub in Augsburger Innenstadt

Am Sonntagabend, dem 7. Dezember 2025, ereignete sich in der Klinkertorstraße in Augsburg ein bewaffneter Raubüberfall auf einen Kiosk. Zwei bislang unbekannte Täter erbeuteten dabei Bargeld.

Überfall mit Messer im Kiosk

Gegen 21:00 Uhr betraten die zwei Unbekannten den Kiosk. Einer der Täter forderte unter Vorhalt eines Messers das Öffnen der Kasse. Die 23-jährige Kassiererin, die deutsche Staatsbürgerin ist, folgte der Forderung. Der Täter entnahm daraufhin Bargeld im hohen dreistelligen Bereich. Währenddessen blieb der zweite Täter im Eingangsbereich.

Flucht der Täter

Nach dem Überfall flüchteten die Täter in Richtung Heilig-Kreuz-Straße.

Personenbeschreibung der Täter

Die Polizei beschreibt die Täter wie folgt:

Person 1: Männlich, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen und einem weißen Logo auf dem linken Oberschenkel, schwarze Schuhe und eine weiße Maske im Gesicht.

Männlich, komplett in Schwarz gekleidet, mit weißen Sportschuhen und dunklen Applikationen.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen schweren Raubes. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 bei der Kripo Augsburg zu melden.