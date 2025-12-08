Einbruch in Göggingen: Unbekannte Täter stehlen Wertsachen in sechsstelliger Höhe

Am Freitag, den 5. Dezember 2025, kam es im Augsburger Stadtteil Göggingen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Römerweg. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr gewaltsam Zugang zum Haus, durchsuchten mehrere Zimmer und entwendeten Wertsachen. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 bei der Kripo Augsburg zu melden.

Tipps der Polizei zum Einbruchsschutz

Die Polizei gibt folgende Ratschläge, um sich vor Einbrüchen zu schützen: Informieren Sie Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten Sie an, gegenseitig auf die Häuser aufzupassen. Lassen Sie den Briefkasten leeren und geleerte Mülltonnen wegräumen. Notieren Sie Kennzeichen von fremden Fahrzeugen und sprechen Sie Fremde an, wenn sie sich auffällig interessieren. Verständigen Sie umgehend den Polizeinotruf 110, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

Halten Sie Rollläden tagsüber offen und nutzen Sie in der Dämmerung Zeitschaltuhren. Hinterlegen Sie keine Hausschlüssel auf dem Grundstück und verschließen Sie alle Fenster. Schließen Sie die Türen doppelt ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen. Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bietet zudem kostenlose Beratungstermine und Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an.

Ein Informationsvideo zu diesem Thema ist auf den Social Media Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord verfügbar. Weiterführende Informationen bietet Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster in einem Informationsvideo und im Podcast “Polcast110”, abrufbar auf der Homepage der Polizei sowie auf gängigen Podcast-Plattformen.