Autofahrer in Augsburg mit Alkohol und Drogen gestoppt: Polizei entzieht Führerschein und leitet Ermittlungen ein
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am frühen Montagmorgen des 8. Dezember 2025 kontrollierte die Polizei in der Remboldstraße in Augsburg einen Autofahrer, der unter Alkoholeinfluss stand. Der 47-jährige Mann war gegen 02:30 Uhr mit seinem Fahrzeug unterwegs, als die Beamten ihn stoppten.

Alkoholtest und drogentypisches Verhalten

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab, dass der Mann knapp ein Promille im Blut hatte. Zudem fiel den Beamten drogentypisches Verhalten auf. Als Konsequenz wurde dem 47-Jährigen die Weiterfahrt untersagt.

Sicherstellung von Autoschlüssel und Führerschein

Die Polizei stellte den Autoschlüssel sowie den Führerschein sicher und ordnete eine Blutentnahme an. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord hat Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen. Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

