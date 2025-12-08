Newsletter
Einbrüche in Gersthofen: Täter flüchten ohne Beute aus Einfamilienhaus, Wertgegenstände aus Wohnung gestohlen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbrüche in Gersthofen: Täter flüchten ohne Beute aus Einfamilienhaus, Wertgegenstände aus Wohnung gestohlen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) Gersthofen – Am Freitag, dem 5. Dezember 2025, ereigneten sich in Gersthofen zwei Einbrüche, bei denen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Bauernstraße sowie in ein Einfamilienhaus in der Bgm.-Langhans-Straße eindrangen.

Einbruch am frühen Abend

Die Taten wurden zwischen 17:00 Uhr und 19:15 Uhr verübt. Aus der Wohnung wurden Wertgegenstände im mittleren vierstelligen Bereich entwendet. Im Einfamilienhaus dagegen entstand kein Beuteschaden.

Flucht der Täter nach Störung durch Bewohner

In beiden Fällen wurden die Täter durch die heimkehrenden Bewohner gestört und flohen vom Tatort. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Kripo Augsburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel