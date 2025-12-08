Kriegshaber – Am Freitagabend (05.12.2025) kam es in der Ulmer Straße zu einem schweren Gewaltverbrechen. Ein bislang unbekannter Täter verletzte einen 49-jährigen Mann mutmaßlich mit einem Messer und flüchtete anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Gegen 19.30 Uhr befand sich der 49-Jährige auf dem Gehweg der Ulmer Straße, als der Täter von hinten an ihn herantrat und ihm unvermittelt mehrere Messerstiche im Bereich der Beine versetzte. Der schwer verletzte Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach ersten Informationen nicht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Angreifer blieb bislang erfolglos. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 175 cm groß

bekleidet mit schwarzer Jacke und schwarzer Mütze

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet dringend um Zeugenhinweise. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich Ulmer Straße, Landstraße oder Richtung Stadtbergen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Der verletzte 49-Jährige ist deutscher Staatsangehöriger. Die Ermittlungen dauern an.