Donnerstag, November 27, 2025
Augsburg West startet: Zwei Polizeiinspektionen vereint ab Dez 2025
Polizei & Co
1 Min.Lesezeit

Augsburg West startet: Zwei Polizeiinspektionen vereint ab Dez 2025

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Die Polizeiinspektion Augsburg West wird am kommenden Dienstag, dem 2. Dezember 2025, offiziell ihren Betrieb aufnehmen. Ab 0 Uhr übernimmt die neu gegründete Inspektion die Aufgaben der bisherigen Polizeiinspektionen Augsburg 5 und Augsburg 6. Gleichzeitig werden die Standorte in Pfersee und Oberhausen geschlossen.

Neuer Standort bringt Veränderung

Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet dies, dass sie sich ab dem 2. Dezember 2025 an die Polizeiinspektion Augsburg West wenden müssen. Diese befindet sich in der Reeseallee 1 und ist unter der Telefonnummer 0821/323-2510 erreichbar.

Hintergrund der Neustrukturierung

Bereits am 6. Juni 2025 informierte die Polizei über den geplanten Umzug. Das Bayerische Staatsministerium des Innern für Sport und Integration hat der Zusammenlegung der Inspektionen Augsburg 5 (Oberhausen) und Augsburg 6 (Pfersee) zur neuen Polizeiinspektion Augsburg West zugestimmt. Der Start der PI Augsburg West stellt einen weiteren Schritt in der an die großstädtischen Bedürfnisse angepassten Neustrukturierung der Augsburger Schutzpolizeidienststellen dar.

Historische Entwicklung

Schon zur Jahrtausendwende wurde die Schaffung leistungsstarker Großinspektionen geplant. 2003 entstand durch die Zusammenlegung der beiden Innenstadt-Inspektionen 1 und 2 die Polizeiinspektion Augsburg Mitte. Auch die Polizeiinspektionen Augsburg 4, 7 und 8 wurden am 1. Januar 2009 zur PI Augsburg Süd zusammengeführt. Die ehemalige PI Augsburg 3 trägt nun den Namen PI Augsburg Ost und ist seit dem 1. Februar 2025 in ihrem neuen Gebäude an der Bürgermeister-Wegele-Straße 4 beheimatet.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel