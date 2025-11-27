Auseinandersetzung in Augsburg: Schlagstockangriff nach Verkehrsstreit führt zu Ermittlungen wegen Körperverletzung

Augsburg (ots) – In der Augsburger Innenstadt kam es am Mittwoch, den 26. November 2025, zu einem Vorfall, bei dem ein 37-jähriger Mann einen 35-Jährigen mit einem Schlagstock verletzte. Die Auseinandersetzung begann gegen 17.30 Uhr, als der ältere der beiden Männer vor das Auto des jüngeren trat.

Streit eskaliert nach Sachbeschädigung

Aus dem anfänglichen Konflikt entwickelte sich rasch ein Streit, bei dem der 37-Jährige gegen das Auto des 35-Jährigen schlug. Dabei entstand Sachschaden, dessen genaue Höhe derzeit noch ermittelt wird. Die Situation eskalierte weiter und mündete schließlich in körperlicher Gewalt, als der 37-Jährige den anderen Mann mit einem Schlagstock angriff und leicht verletzte.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den 37-Jährigen. Beide beteiligten Männer haben die deutsche Staatsangehörigkeit.