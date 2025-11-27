Newsletter
Donnerstag, November 27, 2025
12.9 C
London
type here...
Subscribe
Auseinandersetzung in Augsburg: Schlagstockangriff nach Verkehrsstreit führt zu Ermittlungen wegen Körperverletzung
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Auseinandersetzung in Augsburg: Schlagstockangriff nach Verkehrsstreit führt zu Ermittlungen wegen Körperverletzung

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – In der Augsburger Innenstadt kam es am Mittwoch, den 26. November 2025, zu einem Vorfall, bei dem ein 37-jähriger Mann einen 35-Jährigen mit einem Schlagstock verletzte. Die Auseinandersetzung begann gegen 17.30 Uhr, als der ältere der beiden Männer vor das Auto des jüngeren trat.

Streit eskaliert nach Sachbeschädigung

Aus dem anfänglichen Konflikt entwickelte sich rasch ein Streit, bei dem der 37-Jährige gegen das Auto des 35-Jährigen schlug. Dabei entstand Sachschaden, dessen genaue Höhe derzeit noch ermittelt wird. Die Situation eskalierte weiter und mündete schließlich in körperlicher Gewalt, als der 37-Jährige den anderen Mann mit einem Schlagstock angriff und leicht verletzte.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den 37-Jährigen. Beide beteiligten Männer haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Newsletter

A96 bei Landsberg: 31-Jährige rammt Auto mehrfach – Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

0
Ein gefährlicher Zwischenfall auf der A 96 endete am...
Politik & Wirtschaft

Grüne fordern Familienunternehmer zu Abgrenzung von AfD auf

0
Nach dem umstrittenen Vorstoß des Verbands "Die Familienunternehmer", auch...
Polizei & Co

15-jährige Tamara M. aus Bobingen vermisst – Polizei sucht nach Hinweisen

0
Augsburg - Seit dem 23. November 2025 wird die...
FC Augsburg

FC Augsburg-Hauptversammlung | Geschäftsführer Ströll präsentiert wirtschaftlich gutes Ergebnis

0
Sportlich läuft man beim FC Augsburg noch seinen eigenen Ansprüchen hinterher, wirtschaftlich ist der Fußball-Bundesligist jedoch absolut stark aufgestellt. Auf der gestrigen Jahreshauptversammlung konnten gute Zahlen präsentiert werden.
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Maskierter Raubüberfall in Illereichen: Polizei sucht Zeugen für brutales Verbrechen am Pfingstwochenende

0
ALTENSTADT (LKR. NEU-ULM). Die Polizei Neu-Ulm präsentiert im Rahmen...

Neueste Artikel