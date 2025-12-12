26-jähriger Schweizer wegen Alkohol am Steuer auf E-Scooter in Augsburg gestoppt

Ein 26-jähriger Mann wurde am frühen Freitagmorgen, den 12. Dezember 2025, in der Augsburger Innenstadt auf einem E-Scooter unter Alkoholeinfluss erwischt. Die Polizei hielt den Schweizer Staatsangehörigen gegen 01.00 Uhr in der Eserwallstraße an.

Polizeikontrolle in der Augsburger Innenstadt

Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem jungen Mann. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Wert lag knapp über 0,6 Promille. Aufgrund dessen untersagten die Polizisten die Weiterfahrt des 26-Jährigen und ordneten eine Blutentnahme an.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz

Die Polizeibehörde hat Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. Der Fall wird nun von den zuständigen Stellen weiter bearbeitet.