22-jähriger Rumäne unter Drogeneinfluss in Augsburg gestoppt

Augsburg – Ein Vorfall in Lechhausen sorgt derzeit für Schlagzeilen: Am Donnerstagabend, dem 11. Dezember 2025, wurde ein 22-jähriger Autofahrer auf der Neuburger Straße unter dem Einfluss von Drogen erwischt.

Polizei stoppt drogenbeeinflussten Fahrer

Gegen 21:30 Uhr unterzog eine Polizeistreife den Mann einer Kontrolle. Die Beamten stellten dabei drogentypisches Verhalten bei dem Fahrer fest und ordneten eine Blutentnahme an, um den Verdacht zu bestätigen. Zudem verhinderten die Beamten die Weiterfahrt des jungen Mannes.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz

Der 22-jährige Mann, der rumänischer Staatsbürger ist, sieht sich nun mit Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz konfrontiert. Der Fall unterstreicht einmal mehr die Wichtigkeit der Kontrollen im Straßenverkehr, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.