Newsletter
Freitag, Dezember 12, 2025
11.8 C
London
type here...
Subscribe
22-jähriger Rumäne unter Drogeneinfluss in Augsburg gestoppt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

22-jähriger Rumäne unter Drogeneinfluss in Augsburg gestoppt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Ein Vorfall in Lechhausen sorgt derzeit für Schlagzeilen: Am Donnerstagabend, dem 11. Dezember 2025, wurde ein 22-jähriger Autofahrer auf der Neuburger Straße unter dem Einfluss von Drogen erwischt.

Polizei stoppt drogenbeeinflussten Fahrer

Gegen 21:30 Uhr unterzog eine Polizeistreife den Mann einer Kontrolle. Die Beamten stellten dabei drogentypisches Verhalten bei dem Fahrer fest und ordneten eine Blutentnahme an, um den Verdacht zu bestätigen. Zudem verhinderten die Beamten die Weiterfahrt des jungen Mannes.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz

Der 22-jährige Mann, der rumänischer Staatsbürger ist, sieht sich nun mit Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz konfrontiert. Der Fall unterstreicht einmal mehr die Wichtigkeit der Kontrollen im Straßenverkehr, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Illertissen/Unterroth | Audi fährt ungebremst in Microcar – 15-jährige Fahrerin schwerst verletzt

0
ILLERTISSEN. Am Donnerstagabend kam es gegen 18.30 Uhr auf...
Augsburg Stadt

Zwei Jungen bei gefährlichem Straßenbahn-Internettrend erwischt und angezeigt

0
Am Mittwochabend (10.12.2025) wurden in Augsburg-Oberhausen zwei Jungen im...
Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Kempten – Mehrere Festnahmen auf der B12/Stephanstraße

0
Kempten – Am Dienstagabend kam es gegen 17:20 Uhr...
Polizei & Co

Blockhaus auf Reisen: Illegaler Schwertransport legt Balderschwang zeitweise lahm

0
BALDERSCHWANG. Am Nachmittag des 11. Dezember 2025 staunte eine...
Polizei & Co

A8-Chaos bei Augsburg: Sattelzug mit Milch- und Käsewaren kippt um – Vollsperrung bis in die Nacht

0
Ein schwerer Unfall hat am Dienstagabend auf der A8...

Neueste Artikel