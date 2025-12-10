Einbrüche in Augsburg: Tresor gestohlen und Firmeneinbruch gescheitert – Polizei sucht Zeugen

Augsburg – In der vergangenen Woche kam es in Pfersee zu zwei Einbruchversuchen, die die Polizei nun untersucht. Die Taten ereigneten sich in der Zweibrückenstraße und der Walchstraße und verursachten erheblichen Sachschaden.

Einbruch in der Zweibrückenstraße

Zwischen Mittwoch, dem 03. Dezember 2025, und Dienstag, dem 09. Dezember 2025, drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Zweibrückenstraße ein. Dabei wurde ein Tresor samt Inhalt gestohlen. Der Beuteschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich, während der Sachschaden auf etwa 1.000 Euro geschätzt wird.

Versuchter Einbruch in der Walchstraße

In der Walchstraße versuchten Täter zwischen Freitag, dem 05. Dezember 2025, und Montag, dem 08. Dezember 2025, in eine Firma einzubrechen. Ein Versuch, zwei Fenster aufzuhebeln, schlug fehl, verursachte jedoch einen Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 bei der Polizei zu melden.