Unbekannte Täter beschädigen Weihnachtsbaum vor Bissinger Rathaus: Polizei sucht Zeugen

In Bissingen kam es zwischen Mittwochabend (10.12.2025) und Donnerstagmorgen (11.12.2025) zu einem ungewöhnlichen Vorfall, bei dem Vandalismus am Weihnachtsbaum vor dem Bissinger Rathaus im Fokus steht. Unbekannte Täter sägten den Baum um, wobei sowohl der Christbaumschmuck als auch die Lichterkette in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Weihnachtsbaum vor Rathaus Ziel von Vandalismus

Die Täter hinterließen nicht nur am Baum sichtbare Schäden, auch ein angrenzender Holzzaun wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 09071/560 bei der Polizeiinspektion Dillingen melden.