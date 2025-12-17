Gottesdienste in der Weihnachtszeit im Hohen Dom zu Augsburg

Die Weihnachtszeit geht heuer vom 24. Dezember bis zum 11. Januar. Anlässlich der Feier der Geburt Jesu finden wieder zahlreiche Gottesdienste im Augsburger Dom statt. Die Christmette um 23.30 Uhr wird zudem im Livestream und im Fernsehen übertragen. Die musikalische Gestaltung übernehmen die Domsingknaben, der Domchor sowie die Capella Cathedralis.

Mittwoch, 24. Dezember – Heiliger Abend

17 Uhr Kinderchristmette mit Domkapitular Armin Zürn

23.30 Uhr Christmette mit Bischof Dr. Bertram Meier | Der Domchor singt die Pastoralmesse von Karl Kempter, der Karl-Kraft-Chor weihnachtliche Chorsätze. Das Domorchester begleitet das Pontifikalamt musikalisch. Übertragung im Livestream auf www.bistum-augsburg.de und im Fernsehen auf a.tv und allgäu.tv

Donnerstag, 25. Dezember – Hochfest der Geburt des Herrn

7.30 Uhr & 9 Uhr Heilige Messe

10.30 Uhr Pontifikalamt mit Bischof Dr. Bertram Meier | Der Kammerchor singt die Missa Papae Marcelii von Giovanni Pierluigi da Palestrina. Das Bläserensemble gestaltet den Gottesdienst mit.

17 Uhr Lateinische Pontifikalvesper mit Bischof Dr. Bertram Meier | Der Kammerchor singt Motetten und Falsibordoni von Orlando di Lasso und Gregorio Allergri.

Freitag, 26. Dezember – Fest des Erzmärtyrers Stephanus

7.30 Uhr & 9 Uhr Heilige Messe

Heilige Messe 10.30 Uhr Pontifikalamt mit Weihbischof Dr. Dr. Anton Losinger | Der Domchor singt die Messe in D von Otto Nicolai. Das Domorchester gestaltet das Pontifikalamt mit.

Samstag, 27. Dezember – Fest des Evangelisten Johannes

Gottesdienste wie an Werktagen

Sonntag, 28. Dezember – Fest der Heiligen Familie

Gottesdienste wie an Sonntagen

Montag, 29. Dezember + Dienstag, 30. Dezember

Gottesdienste wie an Werktagen

Mittwoch, 31. Dezember – 7. Tag der Weihnachtsoktav

Gottesdienste wie an Werktagen

außerdem:

17 Uhr Silvesterandacht mit Bischof Dr. Bertram Meier zum Abschluss des Heiligen Jahres | Der Domchor singt Chorsätze und Gesänge aus dem Gotteslob.

Donnerstag, 01. Januar – Hochfest der Gottesmutter Maria

9 Uhr Heilige Messe

10.30 Uhr Pontifikalamt mit Bischof Dr. Bertram Meier | Die Capella Cathedralis singt die Missa Ave Maris Stella von Tomás Luis de Victoria.

13 Uhr Beginn der Ewigen Anbetung

17 Uhr Neujahrsandacht

02. Januar bis 03. Januar – Tage der Weihnachtszeit

Gottesdienste wie an Werktagen

Sonntag, 4. Januar – Zweiter Sonntag der Weihnachtszeit

Gottesdienste wie an Sonntagen

Montag, 05. Januar – Tag der Weihnachtszeit

Gottesdienste wie an Werktagen

Dienstag, 06. Januar – Hochfest der Erscheinung des Herrn

7.30 Uhr und 9 Uhr Heilige Messe

10.30 Uhr Pontifikalamt mit Weihbischof Dr. Dr. Anton Losinger | Der Karl-Kraft-Chor singt die Messe in D von Karl Kempter. Das Domorchester begleitet die Messe musikalisch.

07. Januar bis 10. Januar – Tage der Weihnachtszeit

Gottesdienste wie an Werktagen

11. Januar – Fest der Taufe des Herrn

Gottesdienste wie an Sonntagen

Informationen zu den Weihnachtsgottesdiensten in zahlreichen anderen Kirchen des Bistum Augsburg gibt es in der Gottesdienstdatenbank. Dort pflegen annähernd alle der rund tausend Pfarreien des Bistums die Informationen zu ihren Gottesdienstangeboten ein.