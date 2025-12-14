Agressiver 21-Jähriger in Augsburger Innenstadt festgenommen – Ermittlungen wegen Beleidigung und Bedrohung

Augsburg – In der Nacht auf Samstag (13.12.2025) hat ein 21-Jähriger in der Maximilianstraße in der Innenstadt von Augsburg für Aufsehen gesorgt. Der junge Mann verhielt sich gegenüber Passanten und Polizeibeamten aggressiv, was letztlich zu seiner Ingewahrsamnahme führte.

Streit in der Augsburger Innenstadt

Der Vorfall ereignete sich gegen 03.15 Uhr, als der 21-Jährige mit mehreren Passanten in Streit geriet. Sein Verhalten eskalierte, sodass die Polizei eingreifen musste. Doch auch gegenüber den Einsatzkräften zeigte sich der Mann unkooperativ und aggressiv. Er beleidigte und bedrohte die Beamten, weshalb diese gezwungen waren, ihn in Gewahrsam zu nehmen.

Agressives Verhalten im Polizeiarrest

Selbst im Polizeiarrest beruhigte sich der 21-Jährige nicht. Er schlug mehrfach gegen die Gitterstäbe seiner Zelle, bis eine Verletzung an seinem Finger festgestellt wurde. Aufgrund seines Verhaltens ermittelt die Polizei nun gegen ihn wegen Beleidigung und Bedrohung. Der Mann ist deutscher Staatsbürger.