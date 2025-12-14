Schwerer Unfall in Aretsried | Mountainbiker auf PKW geschleudert

In Aretsried kam es zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Mountainbiker und einem Auto. Der 28-jährige Fahrradfahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, der Autofahrer blieb unverletzt.

Der 28-jährige afghanische Mountainbiker fuhr auf der Weiherstraße in Richtung Fischach. „Als der Fahrradfahrer nach links quer über die Straße auf den dortigen Fahrradweg wechseln wollte, wurde er in diesem Moment auch vom dahinter fahrenden deutschen 60-jährigen PKW-Fahrer überholt“, berichtet die Polizei. Durch die Kollision wurde der Radfahrer auf die Motorhaube und Windschutzscheibe des PKW geschleudert.

Der Mountainbiker wurde schwer verletzt und zur Behandlung ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrrad wurde total beschädigt, am Auto entstanden Kratzer an der Motorhaube sowie eine gebrochene Windschutzscheibe.