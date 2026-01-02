Newsletter
23-Jähriger in Augsburg wegen Alkohol am Steuer gestoppt
23-Jähriger in Augsburg wegen Alkohol am Steuer gestoppt

Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Ein 23-jähriger Autofahrer wurde in den frühen Morgenstunden des Donnerstags, den 1. Januar 2026, im Augsburger Antonsviertel wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr kontrolliert.

Polizeikontrolle in der Imhofstraße

Gegen 04:00 Uhr hielt eine Polizeistreife den jungen Mann in der Imhofstraße an. Während der Überprüfung bemerkten die Beamten, dass der Fahrer möglicherweise alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht mit einem Ergebnis von 0,8 Promille.

Sicherstellung von Fahrzeugschlüsseln und Führerschein

Die Beamten verhinderten daraufhin die Weiterfahrt des 23-Jährigen und leiteten eine Blutentnahme ein. Zudem wurden die Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein des Fahrers sichergestellt.

Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr

Der 23-Jährige, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, sieht sich nun Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr gegenüber.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel