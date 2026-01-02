Newsletter
Freitag, Januar 2, 2026
3.5 C
London
type here...
Subscribe
Brände in Fischach und Rain: Hoher Sachschaden durch Feuerwerkskörper in Garage und landwirtschaftlichem Anwesen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Brände in Fischach und Rain: Hoher Sachschaden durch Feuerwerkskörper in Garage und landwirtschaftlichem Anwesen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, geriet die Garage eines Einfamilienhauses in der Gartenstraße in Fischach in Brand. Gegen 18.00 Uhr meldete eine Anwohnerin den Garagenbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer zwar löschen, jedoch brannten die Garage und der darin befindliche VW Golf vollständig ab.

Brand greift auf Wohnhaus über

Das Feuer griff zusätzlich auf die Außenfassade des Einfamilienhauses über. Auch ein weiteres Auto wurde durch die Hitze beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit davon aus, dass ein Feuerwerkskörper der Auslöser des Brandes war.

Zweiter Vorfall in Rain

In der Nacht auf Freitag, den 2. Januar 2026, wurde ein Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Fischbauerngasse in Rain gemeldet. Der Notruf ging um 00.30 Uhr bei den Einsatzkräften ein. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Die Feuerwehr war bis in den Vormittag mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der entstandene Sachschaden wird im niedrigen siebenstelligen Bereich vermutet. Die Kriminalpolizei Dillingen untersucht die Ursache des Feuers.

Zeugenhinweise zum Vorfall in Fischach nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Silvesternacht 2025/2026 in Augsburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze und Brände im gesamten Stadtgebiet

0
Die Silvesternacht in Augsburg und der Umgebung war von...
Polizeimeldungen Bayern

33-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos

0
Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ereignete sich gegen...
Polizeipräsidium Oberfranken

Tragischer Unfall überschattet ruhige Silvesternacht in Oberfranken: Polizeibeamter stirbt bei Verkehrsunfall

0
In Oberfranken verlief die Silvesternacht weitgehend ruhig. Die Polizei...
Augsburg Stadt

Die ersten Neujahrsbabys 2026 in Augsburg: Leonie Magdalena und Elschaday eröffnen das neue Jahr

0
Augsburg, 1. Januar 2026 – Mit gleich mehreren Geburten...
Polizeimeldungen Bayern

Verheerende Explosion bei Silvesterfeier in Neuburg: Drei Verletzte durch Böllerwurf

0
In der Nacht zum Neujahrstag kam es in Neuburg...

Neueste Artikel