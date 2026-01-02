Brände in Fischach und Rain: Hoher Sachschaden durch Feuerwerkskörper in Garage und landwirtschaftlichem Anwesen

Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, geriet die Garage eines Einfamilienhauses in der Gartenstraße in Fischach in Brand. Gegen 18.00 Uhr meldete eine Anwohnerin den Garagenbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer zwar löschen, jedoch brannten die Garage und der darin befindliche VW Golf vollständig ab.

Brand greift auf Wohnhaus über

Das Feuer griff zusätzlich auf die Außenfassade des Einfamilienhauses über. Auch ein weiteres Auto wurde durch die Hitze beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit davon aus, dass ein Feuerwerkskörper der Auslöser des Brandes war.

Zweiter Vorfall in Rain

In der Nacht auf Freitag, den 2. Januar 2026, wurde ein Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Fischbauerngasse in Rain gemeldet. Der Notruf ging um 00.30 Uhr bei den Einsatzkräften ein. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Die Feuerwehr war bis in den Vormittag mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der entstandene Sachschaden wird im niedrigen siebenstelligen Bereich vermutet. Die Kriminalpolizei Dillingen untersucht die Ursache des Feuers.

Zeugenhinweise zum Vorfall in Fischach nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.