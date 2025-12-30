Brand in Doppelhaus in Lechhausen: Zwei Senioren mit Rauchgasvergiftung im Krankenhaus

Am Montagabend, dem 29. Dezember 2025, ereignete sich ein Brand in einem Doppelhaus in der Wernhüterstraße in Augsburg-Lechhausen.

Brandentdeckung und Rettungseinsatz

Eine 74-jährige Bewohnerin des Hauses bemerkte gegen 20.00 Uhr das Feuer auf der Terrasse und informierte umgehend die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr rückte schnell aus und konnte den Brand löschen.

Rauchgasvergiftung und Sachschaden

Sowohl die 74-jährige Bewohnerin als auch ein 75-jähriger Mitbewohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf eine niedrige fünfstellige Summe beziffert.

Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. Beide betroffenen Bewohner sind deutsche Staatsangehörige.