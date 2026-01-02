Newsletter
Einbruch in Einfamilienhaus in Kissing: Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Einfamilienhaus in Kissing: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – In der Zeit von Mittwoch, dem 31. Dezember 2025, 13:00 Uhr, bis Donnerstag, dem 1. Januar 2026, 17:30 Uhr, wurde ein Einfamilienhaus in Kissing zum Ziel eines Einbruchs.

Gewaltsamer Zutritt und Diebstahl

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Haus und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Die genaue Höhe des Beuteschadens ist noch nicht bekannt, jedoch wird der Sachschaden auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 bei der Polizei zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel