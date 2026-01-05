Einbruchsserie in Augsburg: Polizei ermittelt und gibt Sicherheitstipps

In Augsburg sind in den letzten Tagen gleich mehrere Einbrüche gemeldet worden. In Hochzoll drangen ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen dem 1. Januar 2026, 12:30 Uhr, und dem 4. Januar 2026, 22:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt, jedoch beläuft sich der Sachschaden auf etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls.

Einbruch in Reihenhaus in Spickel-Herrenbach

Ein weiterer Vorfall ereignete sich in Spickel-Herrenbach, wo zwischen dem 2. Januar 2026, 08:15 Uhr, und dem 4. Januar 2026, 12:00 Uhr, ein Reihenhaus das Ziel der Täter war. Der Sachschaden beträgt ebenfalls etwa 500 Euro, während der genaue Umfang des Beuteschadens noch geprüft wird. Die Kriminalpolizei Augsburg hat auch hier die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls aufgenommen.

Wertgegenstände im fünfstelligen Bereich aus Wohnung gestohlen

In der Augsburger Innenstadt drangen unbekannte Täter zwischen dem 25. Dezember 2025, 10:00 Uhr, und dem 4. Januar 2026, 16:00 Uhr, in eine Wohnung in der Provinostraße ein. Sie entwendeten Wertgegenstände im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Sachschaden wird noch abgeklärt. Auch hier laufen die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls.

Tipps der Polizei zum Schutz vor Einbrüchen

Um sich vor Einbrüchen zu schützen, empfiehlt die Polizei, Nachbarn über Abwesenheiten zu informieren und gegenseitige Kontrolle anzubieten. Fremde Personen und Fahrzeuge sollten notiert und gegebenenfalls angesprochen werden. Auffälligkeiten können über den Polizeinotruf 110 gemeldet werden. Weiterhin wird geraten, Rollläden tagsüber geöffnet zu halten, Zeitschaltuhren in der Dämmerung zu nutzen, keine Hausschlüssel auf dem Grundstück zu hinterlassen und Türen zweimal abzuschließen.

Bürger können zudem kostenlose Beratungstermine bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Anspruch nehmen. Regelmäßige Vorträge zum Thema Einbruchsschutz bieten zusätzliche Informationen. Ein Informationsvideo und ein Podcast mit Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster sind auf den Social-Media-Kanälen und der Homepage der Polizei abrufbar.