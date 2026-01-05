Aichach: 52-Jähriger stirbt nach Streit in Arbeiterunterkunft – 38-Jähriger wegen Totschlags in Haft

Aichach – Am Donnerstag, den 1. Januar 2026, entdeckte die Polizei in einer Arbeiterunterkunft eine leblose Person. Nach bisherigen Ermittlungen kam es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern.

Körperliche Auseinandersetzung in Arbeiterunterkunft

Bei dem Streit verletzte ein 38-Jähriger den 52-jährigen Mitbewohner schwer am Kopf und im Gesicht. Der 52-Jährige erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Festnahme und Ermittlungen

Der 38-jährige Tatverdächtige wurde von den Einsatzkräften an der Unterkunft vorläufig festgenommen. Am folgenden Tag, dem 2. Januar 2026, stellte die Staatsanwaltschaft Augsburg den Antrag, den Verdächtigen einem Ermittlungsrichter vorzuführen, der Haftbefehl wegen Totschlags erließ. Der Mann befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Hintergründe noch unklar

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Untersuchung der Vorfälle übernommen. Die Ermittlungen wegen Totschlags gegen den 38-Jährigen laufen, jedoch sind aufgrund der aktuellen Lage keine weiteren Informationen verfügbar. Beide Männer haben die polnische Staatsangehörigkeit.