Mittwoch, Dezember 17, 2025
Schlägerei und Raub in Augsburger Wohnung: Täter leistet Widerstand gegen Polizei
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In einer Wohnung im Mehrfamilienhaus auf der Großen Allee in Dillingen kam es am 16. Dezember 2025 zu einem Zwischenfall, bei dem ein 44-jähriger Mann einen 46-Jährigen körperlich angriff und beraubte. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:30 Uhr, als beide Männer in der Wohnung zu Besuch waren.

Streit eskaliert in Gewalt

Aus noch unbekannten Gründen gerieten die beiden Männer in einen Streit. Der 44-Jährige schlug mit den Fäusten auf den Älteren ein und stahl dessen Mobiltelefon. Nach dem Angriff konnte der 46-Jährige die Wohnung verlassen und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Polizeieinsatz mit Widerstand

Die Einsatzkräfte fanden den Täter in der Wohnung vor und stellten das gestohlene Handy sicher. Der 44-Jährige, der stark alkoholisiert war, verhielt sich während des Einsatzes aggressiv und versuchte sogar, einen Polizeibeamten zu beißen. Er wurde in Gewahrsam genommen und nach Augsburg gebracht. Auf dem Weg dorthin leistete er erneut Widerstand und bespuckte einen Polizeibeamten.

Ermittlungen wegen mehrerer Straftaten

Der 44-Jährige muss sich nun für eine Reihe von Straftaten verantworten. Die Ermittlungen gegen ihn laufen wegen Raubes, Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichem Angriff auf diese.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel