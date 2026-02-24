Umbau am Augsburger Stadtmarkt im Zeitplan: Neuer Durchgang entsteht

Die Neugestaltung des Bauernmarkts und der angrenzenden Fleischhalle auf dem Stadtmarkt Augsburg schreitet planmäßig voran. Wie die Stadt Augsburg mitteilt, sind zentrale Bereiche der Fleischhalle bereits umgebaut und neu strukturiert worden. Aktuell entsteht der neue Verbindungsgang zwischen Fleischhalle und Bauernmarkt – ein Kernstück der gesamten Umbaumaßnahme.

Durchgang als Herzstück der Neugestaltung

Die ehemalige Spülküche der Fleischhalle wurde vollständig entkernt und an einen neuen Standort verlegt. Derzeit laufen dort umfangreiche Trockenbauarbeiten. Durch neue Wände entstehen ein Verbindungsgang, eine kleinere Spülküche im südlichen Bereich sowie ein Ausschank für Getränke und Snacks im nördlichen Teil. Dieser soll künftig den Außenbereich des Bauernmarktes ergänzen.

Zwei automatische Schiebetüren sorgen künftig für einen komfortablen Zugang zwischen Fleischhalle und Bauernmarkt. Ein Höhenunterschied von rund 90 Zentimetern wird durch eine Treppe sowie einen kleinen Hublift barrierefrei überwunden.

Moderne Infrastruktur und Brandschutz

Zusätzlich werden die Fenster der Außenfassade erneuert. Neue Leitungen für Strom, Wasser und die Lüftung der Spülküche werden ebenfalls verlegt. Für Mai sind Fliesenarbeiten an Böden und Wänden sowie Malerarbeiten vorgesehen. Darüber hinaus werden im Eingangsbereich der Fleischhalle aufwendige Brandschutzkonstruktionen installiert.

Fleischhalle bleibt geöffnet

Trotz der Bauarbeiten bleibt die Fleischhalle für Kundinnen und Kunden uneingeschränkt zugänglich. Sämtliche Angebote sind weiterhin erreichbar, sodass der Stadtmarkt durchgehend als attraktiver Einkaufsort genutzt werden kann.

Weitere Informationen zur Zugänglichkeit, Erreichbarkeit und zu den Angeboten gibt es online auf den Seiten der Stadt Augsburg.