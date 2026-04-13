Polizeibericht Augsburg vom 13.04.2026

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Am Samstag (11.04.2026) gegen 23.45 Uhr gerieten ein 19-jähriger Mann und ein bislang unbekannter Mann auf dem Plärrer in der Langenmantelstraße in einen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete.

Der 19-Jährige geriet zunächst verbal mit dem bislang unbekannten Mann in Streit. Im weiteren Verlauf schlugen beide Männer aufeinander ein. Der 19-Jährige biss den Unbekannten zudem. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Ein Atemalkoholtest bei dem 19-Jährigen ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 19-Jährigen sowie den bislang unbekannten Mann.

Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Am Sonntag (12.04.2026), in der Zeit von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike aus dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Branderstraße.

Der oder die Täter öffneten hierbei gewaltsam das Fahrradschloss. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Betrag.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Kriminalpolizei ermittelt nach Einbrüchen

Innenstadt – Im Zeitraum von Freitag (10.04.2026), 20.00 Uhr, bis Sonntag (12.04.2026), 15.15 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sich Zutritt in ein Praxisgebäude „Am Färberturm“ zu verschaffen.

Ein Eindringen in die Praxis gelang jedoch nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Beuteschaden entstand nicht.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Oberhausen – In der Zeit von Samstag (04.04.2026), 18.30 Uhr bis Sonntag (12.04.2026), 18.45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Donauwörther Straße.

Die Täter gelangen in die Wohnung und suchten offenbar nach Wertgegenständen. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls.

Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Oberhausen – Am Sonntag (12.04.2026), im Zeitraum von 02.15 Uhr bis 10.15 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Gubener Straße einzudringen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt. Der Sachschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Hochfeld – Im Zeitraum von Donnerstag (02.04.2026), 17.00 Uhr, bis Samstag (11.04.2026), 10.45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten in der Johann-Georg-Halske-Straße.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Dabei entwendeten sie Bargeld und Wertsachen. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Hochfeld – In der Zeit von Freitag (10.04.2026), 21.00 Uhr bis Samstag (11.04.2026), 08.15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ebenfalls Zutritt in ein Geschäftsgebäude in der Johann-Georg-Halske-Straße.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt. Der Sachschaden wird auf rund 7.500 Euro geschätzt. Im Innenraum entwendeten die Täter Wertsachen sowie Bargeld. Der Beuteschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor Einbrüchen zu schützen:

Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten Sie an gegenseitig “aufzupassen”.

Bitten Sie Nachbarn den Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen zu wegräumen.

Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen.

Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie – suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.

Verständigen Sie umgehend den Polizeinotruf 110, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.

Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.

Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und verschließen Sie alle Fenster.

Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

Ein Informationsvideo zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Der Link hierzu lautet:

https://www.facebook.com/watch/?v=3327387310844814&ref=sharing

Dabei geht Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle auf wesentliche Punkte in Sachen Einbruchschutz ein. Ausführlicher erklärt Thomas Schuster im Podcast “Polcast110” des Polizeipräsidiums Schwaben Nord die Thematik.

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Am Sonntag (12.04.2026) gegen 21.15 Uhr bewarfen zwei bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in der Brentanostraße mit Steinen.

Ein 21-jähriger Mann meldete, dass sein geparktes Auto mit Steinen beworfen wurde. Die beiden Täter, die auf einem E-Scooter unterwegs waren, beschädigten dabei mehrere Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Eine Fahndung nach den Tätern verlief bislang ergebnislos.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Zwischen 14 und 16 Jahre alt

Eine Person trug eine blaue Jeans, dunkles Oberteil, lockige Haare

Die zweite Person trug schwarze Kleidung

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Göggingen – Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Raub

Am Samstag (11.04.2026), gegen 16.00 Uhr versperrte eine 62-Jährige einem 63-Jährigen Autofahrer den Weg in der Bergstraße auf Höhe eines Gasthofes und versuchte der 63-jährigen Beifahrerin die Handtasche zu rauben.

Nachdem sich die 62-Jährige mittig auf der Fahrbahn befand, sprach der 63-jährige Autofahrer die Frau an. In der Folge ging die 62-Jährige auf das Auto zu und schlug mehrfach auf die Motorhaube. Anschließend begab sie sich auf die Beifahrerseite und versuchte die 63-jährige Beifahrerin aus dem Auto zu ziehen. In der Folge packte sie deren Handtasche und versuchte diese zu entreißen. Der 63-Jährige Autofahrer zog daraufhin die 62-Jährige weg und begab sich wieder in sein Auto. Der 63-Jährige setzte seine Fahrt fort und begab sich zu einer Polizeidienststelle.

Eine Streife konnte die 62-Jährige antreffen und festnehmen. Bei der anschließenden Kontrolle leistete die 62-Jährige Widerstand und griff die Beamten an. Aufgrund ihres Verhaltes wurde die Frau in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun u. a. wegen versuchten Raubs sowie Sachbeschädigung gegen die 62-Jährige.

Die 62-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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