Duell auf Augenhöhe im Playoff-Rennen – Ratiopharm Ulm in Chemnitz gefordert

Zum bereits vierten Mal in dieser Saison trifft Ratiopharm Ulm auf die NINERS Chemnitz. Das Nachholspiel des 23. Spieltags der BBL wird am Mittwoch um 20 Uhr in der Messehalle Chemnitz ausgetragen. Beide Teams wollen nach zuletzt erlittenen Niederlagen wieder in die Spur finden.

„Es wird ein spannendes Spiel im Playoff-Kampf. Chemnitz möchte sich noch für einen Play-In-Platz qualifizieren und wir möchten unsere Position verbessern. Bisher haben beide ihre Heimspiele gewonnen, das möchten wir morgen ändern – auch wenn das gegen die Chemnitzer Kulisse nicht einfach wird. Es ist eine gute Gelegenheit für uns, wieder zu unserem Rhythmus zu finden“, erklärt Ulms Cheftrainer Ty Harrelson.

Vertraute Gegner mit intensiver Historie

Das Aufeinandertreffen entwickelt sich zunehmend zu einem festen Duell in der Liga. In den vergangenen Jahren standen sich beide Teams bereits häufig gegenüber – insgesamt 15 Mal in den letzten sechs Spielzeiten. Dabei konnte Ulm die Mehrzahl der Spiele für sich entscheiden und liegt auch in dieser Saison im direkten Vergleich vorne.

Chemnitz kämpft um Anschluss

Die NINERS stecken aktuell mitten im Rennen um die Play-In-Plätze und benötigen dringend Siege, um den Anschluss zu halten. Trotz der schwierigen Phase verfügt das Team über viel Qualität im Kader. Besonders Kevin Yebo sorgt unter dem Korb für Stabilität, während das Guard-Duo um Corey Davis und Nike Sibande wichtige Impulse im Spielaufbau liefert.

Für beide Mannschaften ist die Partie richtungsweisend, entsprechend intensiv dürfte das Duell in Chemnitz werden.













