Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (14.04.2026)
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Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (14.04.2026)

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.

Spielschein für Eurojackpot, via dts Nachrichtenagentur

Sie lauten 13, 22, 32, 46, 47, die beiden “Eurozahlen” sind die 6 und die 7. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen “Eurojackpot”, liegt bei 1:140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen.

Da ein Lottogewinn in Deutschland keiner der sieben Einkommensarten, die einer Einkommenssteuer unterliegen, zugeordnet werden kann, ist ein Gewinn allgemein steuerfrei.

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