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Blitzermarathon 2026 in Bayern: Alle Blitzer-Standorte im Überblick und wichtige Infos für Autofahrer

Sebastian Pfister
Von Sebastian Pfister

Wer am 15. April 2026 in Bayern zu schnell fährt, muss mit intensiven Kontrollen rechnen: Beim diesjährigen Blitzermarathon wird im gesamten Freistaat an zahlreichen Stellen die Geschwindigkeit überwacht.

Was steckt hinter der Aktion?

Am Mittwoch ab 6 Uhr morgens führt die Polizei eine 24-stündige Schwerpunktkontrolle durch. Ziel ist es, konsequent gegen zu schnelles Fahren vorzugehen. Wer die erlaubte Geschwindigkeit überschreitet, riskiert Bußgelder, Punkte in Flensburg oder sogar ein Fahrverbot.

Die Aktion ist Teil einer europaweiten Kampagne des Polizeinetzwerks Roadpol, das regelmäßig koordinierte Verkehrssicherheitsaktionen in mehreren Ländern durchführt. Im Mittelpunkt steht die Reduzierung von Unfällen durch überhöhte Geschwindigkeit.

Wo wird kontrolliert?

Die Kontrollen finden auf Autobahnen, Bundes- und Landstraßen sowie innerorts statt. Besonders überwacht werden gefährliche Bereiche wie Schulwege, Baustellen und Krankenhausumfelder. Ein Schwerpunkt liegt auf außerörtlichen Strecken.

Bayernweit sind zahlreiche Einsatzkräfte im Einsatz, die an über 1.500 möglichen Messstellen kontrollieren.

Liste aller Blitzer-Standorte im Artikel enthalten

Alle vorgesehenen Messstellen für den Blitzermarathon 2026 in Bayern sind bereits vorab veröffentlicht und hier vollständig aufgelistet. Zusätzlich gibt es eine interaktive Übersichtskarte, über die sich die Standorte im Detail abrufen lassen.

Weitere Speedweek-Termine 2026

Neben dem zentralen Aktionstag sind zwei Aktionszeiträume geplant:

  • Mitte April (Frühjahrs-Speedweek)
  • Anfang August (Sommer-Speedweek)

Die Beteiligung der Bundesländer variiert dabei. Bayern konzentriert sich vor allem auf den zentralen Kontrolltag im April.

Ziel der Maßnahme

Im Vordergrund steht nicht nur die Ahndung von Verstößen, sondern auch die Prävention. Verkehrsteilnehmer sollen durch die angekündigten Kontrollen stärker für Tempolimits sensibilisiert werden.

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Sebastian Pfister
Sebastian Pfisterhttp://presse-augsburg.de

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