Großrazzia in Augsburg: Drogen, Waffen und Bargeld sichergestellt – Vier Festnahmen
Polizei & Co
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwoch, den 19. November 2025, führte die Polizeiinspektion Mitte eine umfangreiche Durchsuchungsaktion in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg durch. Grund dafür waren verdächtige Aktivitäten im unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln, die in den letzten Monaten Gegenstand intensiver Ermittlungen waren.

Erfolgreiche Durchsuchungsaktion in Augsburg und Nördlingen

Im Zuge der Ermittlungen erließ die Staatsanwaltschaft Augsburg mehrere Durchsuchungsbeschlüsse. Die Einsatzkräfte, bestehend aus Spezialisten der Kriminalpolizei und der Bereitschaftspolizei, durchsuchten insgesamt vier Objekte in Augsburg sowie im Raum Nördlingen. Diese Durchsuchungen umfassten Wohn- und Geschäftsräume sowie ein Bordell im Zentrum von Augsburg.

Sicherstellung von Beweismitteln und vorläufige Festnahmen

Während des Einsatzes konnten die Beamten umfangreiche Beweismittel sicherstellen, darunter Betäubungsmittel, Waffen und eine erhebliche Menge Bargeld. In Folge der Durchsuchungen wurden vier Personen im Alter von 31 bis 56 Jahren vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie jedoch wieder entlassen.

Fortdauernde Ermittlungen und Staatsangehörigkeiten der Tatverdächtigen

Die Ermittlungen der Polizei, geleitet von der Staatsanwaltschaft Augsburg, werden weiterhin fortgesetzt. Momentan können keine weiteren Auskünfte gegeben werden. Von den vier festgenommenen Tatverdächtigen besitzen zwei die deutsche Staatsangehörigkeit. Die anderen beiden haben die rumänische beziehungsweise die spanische Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

